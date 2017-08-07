У Львові пара посеред дня займалася сексом на зупинці (фото, відео)

У Львові патрульні поліцейські склали протокол про адмінправопорушення щодо чоловіка та жінки, які, зі слів свідків, здійснювали статевий акт на зупинці громадського транспорту. Про це 7 серпня у коментарі ZIK повідомила речник патрульної поліції Львова Катерина Рибій.

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Як повідомляє Ігор Зінкевич, голова ГО "Варта 1", близько 15.00 на зупинці громадського транспорту біля Львівської обласної психіатричної лікарні на вул. Кульпарківська, 95, відбувався статевий акт між жінкою і чоловіком. Перехожі викликали на місце події поліцію.

За словами Катерини Рибій, за цим фактом поліцейські склали протокол про адміправопорушення. Чоловіка доправили у Львівську психіатричну лікарню, де він перебуває на лікуванні. Голу жінку теж госпіталізували з ознаками алкогольного сп’яніння.