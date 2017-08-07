На Київщині відкрили справу проти лікаря, який приймав постраждалих у страшній ДТП п’яним

Прокуратурою відкрито кримінальне провадження за фактом перебування лікаря Бориспільської центральної районної лікарні на робочому місці в стані алкогольного сп’яніння під час прийому постраждалих у дорожньо-транспортній пригоді, яка сталась під Києвом 6 серпня. Про це УНІАН повідомили у прес-службі прокуратури Київської області.

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«Бориспільською місцевою прокуратурою внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 2 ст. 140 (неналежне виконання професійних обов’язків медичним працівником) КК України», - йдеться у повідомленні.

На даний час проводяться невідкладні слідчі (розшукові) дії. Хід досудового розслідування перебуває на контролі у Бориспільській місцевій прокуратурі.

Крім того, за фактом ДТП внесено відомості до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ознаками кримінального правопорушення, передбаченого ч. 3 ст. 286 (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами, що спричинило загибель кількох осіб) КК України.

Як повідомляв УНІАН, лобове зіткнення автомобілів ВАЗ і Opel сталося 6 серпня о 20.30 біля повороту на смт Баришівка, що на Київщині. В автомобілі ВАЗ загинули четверо дорослих і одна дитина. Другу дитину - шестирічну дівчинку - направили до лікарні, де вона згодом померла. Водій Opel залишився живий, жінка-пасажир загинула. ЗМІ писали, що постраждалих у Бориспільській ЦРЛ приймав лікар у стані алкогольного сп’яніння.