На Житомирщині чоловік поранив секатором 8-річного хлопчика, який обривав яблука

На Житомирщині чоловік поранив металевим секатором 8-річного хлопчика, який обривав яблука на одній з вулиць селища; поліція розпочала розслідування.

Про це УНІАН повідомили у відділі комунікацій Головного управління Нацполіції у Житомирській області.

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Як зазначається у повідомленні, 8 серпня до поліції надійшло повідомлення про госпіталізацію 8-річного жителя селища Першотравенська з колотою раною спини в області нирок. Перевіряючи інформацію, поліцейські з’ясували, що хлопчика травмував місцевий житель, умисно кинувши металевий секатор для обрізування гілок.

Подія сталася близько 12.00 поблизу двоповерхового будинку на одній з вулиць селища у загальнодоступному місці.

«Хлопчики збирали груші та яблука з дерев, що ростуть довкола, коли до них вибіг чоловік і почав сварити. Діти кинулися врізнобіч, а розгніваний дорослий кинув навздогін секатор для обрізування гілок, що тримав у руках», - розповіли у поліції.

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У результаті металевий предмет травмував одного з хлопчиків.

За вказаним фактом поліцейські розпочали кримінальне провадження за ч. 2 ст. 125 (Умисне легке тілесне ушкодження) Кримінального кодексу України.

63-річний чоловік стверджує, що він є власником дерев, з яких діти обривали плоди.

«Під час досудового розслідування буде призначено низку експертиз щодо ступеня тяжкості отриманих дитиною травм та адекватності дорослого, який їх наніс», - повідомив УНІАН начальник Баранівського відділення поліції Олексій Гнатюк.

Загалом санкція статті передбачає покарання від штрафу до обмеження волі на термін до 2 років.