Пожежу у київській багатоповерхівці загасили, в квартирі знайшли тіла двох жінок

Пожежу у київській багатоповерхівці у шевченківському районі загасили, в квартирі знайшли тіла двох жінок. Про це повідомляє "112 Україна".

За уточненими даними, в квартирі були виявлені тіла двох жінок (літньої та молодої), одне з них було обгорілим, друга, ймовірно, отруїлася димом.

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Повідомляється, що вхідні двері в квартиру були підперті зсередини шафою. У двох загиблих жінок були проламані черепи.

Як повідомляв УНІАН, раніше йшлося про трьох загиблих. Зазначалося, що один із загиблих - чоловік, який вистрибнув з вікна палаючої квартири. За словами сусідів, господиня квартири - жінка-інвалід, яка взяла до себе на проживання квартирантів.