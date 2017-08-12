У Києві поліція затримала двох чоловіків, які зґвалтували 21-річну дівчину

У Києві поліція охорони затримала двох чоловіків, які підозрюються у зґвалтуванні 21-річної дівчини.

Як повідомляється на сторінці поліції Києва у Facebook, подія сталася поблизу станції метро «Славутич».

Під час патрулювання наряд реагування Управління поліції охорони в м. Києві помітив дівчину, яка сиділа на узбіччі дороги та плакала. Коли поліцейські до неї звернулися, 21-річна дівчина повідомила: щойно на вулиці Зарічній її із застосуванням фізичного насильства зґвалтували двоє невідомих чоловіків, - йдеться у повідомленні.

Потерпіла надала прикмети підозрюваних. Через 30 хвилин після вчинення злочину правоохоронці затримали двох чоловіків, схожих за описом, і доставили до управління поліції. Заявниця впізнала в затриманих своїх кривдників. Зловмисниками виявилися 28-річний та 25-річний уродженці Кіровоградської області. Обидва перебували у стані сп'яніння. Вирішується питання про обрання їм запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою. Відомості про подію внесено до Єдиного реєстру досудових розслідувань, розпочато кримінальне провадження за ознаками ч. 3 ст. 152 (зґвалтування) Кримінального кодексу України. За вчинення злочину затриманим загрожує до 12-ти років ув'язнення.

Як повідомляв УНІАН, раніше під Києвом затримали серійного ґвалтівника "Катастрофу". Затриманий чоловік зізнався у скоєному, визнав свою провину.