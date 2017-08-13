В Одеській області під час полювання застрелили мисливця

В Одеській області сьогодні під час полювання застрелили людину. Як повідомили УНІАН в Головному управлінні Національної поліції в Одеській області, НП сталася в Татарбунарському районі.

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За попередніми даними, під час полювання чоловік застрелив з необережності іншого мисливця. У поліції не виключають, що подія сталася через вживання алкогольних напоїв.

Зараз встановлюються обставини події. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

Як повідомляв УНІАН, раніше на Львівщині під час незаконного полювання 38-річний чоловік застрелив свого батька.