На Львівщині під час незаконного полювання 38-річний чоловік застрелив свого батька

На Львівщині сьогодні вночі під час незаконного полювання 38-річний чоловік завдав смертельне вогнепальне поранення своєму батькові.

Як повідомила УНІАН керівник відділу комунікацій Головного управління Нацполіції області Світлана Добровольска, близько 3-ї години 10 липня до Стрийської районної лікарні із вогнепальним пораненням шиї було доставлено 64-річного жителя району.

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Правоохоронці встановили, що до медичного закладу чоловіка привіз його 38-річний син. Сьогодні вночі він разом з батьком, маючи незареєстровані мисливські рушниці, пішли на полювання на дикого кабана у мисливські угіддя Стрийського району. Під час полювання син завдав батькові вогнепальне поранення. Дорогою до лікарні чоловік помер.

Речові докази (незареєстровану зброю) вилучено. На місці події працівники поліції отримали речові докази про можливу причетність 38-річного чоловіка до заподіяння смертельного поранення своєму батькові. За даним фактом відкрито кримінальне провадження за частиною першою ст.115 ККУ (вбивство). Всі обставини встановлюються, призначено ряд експертиз.

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