В Одесі водій з документами нібито майора СБУ збив мотоциклістку та втік (фото)

В Одесі водій BMW збив мотоцикліста і втік з місця аварії, забувши в салоні посвідчення співробітника СБУ. ДТП з постраждалими сталося 16 серпня близько 23:00 в районі 8-ї станції Великого Фонтану. Про це повідомляє Думська.

Як повідомили очевидці події, водій BMW на швидкості збив мотоциклістку. Після цього він заїхав на вулицю Леваневського, де вдарив три машини, а потім кинув автомобіль і втік у невідомому напрямку.

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Постраждалу з переломом руки та черепно-мозковою травмою госпіталізували до лікарні.

В салоні авто очевидці виявили пакет документів, серед яких була «корочка», схожа на посвідчення співробітника СБУ. Документ, нібито виданий на ім'я майора Кукси Дмитра Вікторовича. Відзначається, що в Одесі зареєстрована лише одна людина з таким ім'ям — це син засновника одеської компанії «Вівал Марін» Віктора Івановича Кукси.

Раніше у Києві п'яний водій збив двох маленьких дівчаток, одна з них померла.