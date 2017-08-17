Чоловіка, який хотів стрибнути з захисної сітки готелю "Хрещатик", вмовили залізти на балкон

Тимура Кирилова, який погрожував стрибнути із захисної сітки на третьому поверсі готелю «Хрещатик», вмовили залізти на балкон. Як передає кореспондент УНІАН, Кирилова вмовила та допомогла йому залізти на балкон дівчина, яка вела переговори.

Читайте такожМене можуть убити: чоловік на сітці третього поверху готелю "Хрещатик" розповів, чому не хоче спускатисяЯк повідомляв УНІАН, зранку у центрі Києві чоловік віком близько 40 років у цивільному одязі погрожував стрибнути з третього поверху готелю «Хрещатик». Він близько чотирьох годин перебував на сітці, натягнутій на рівні третього поверху будівлі над вивіскою «Альфа Банку».

Поліція оточила територію перед входом до готелю. Також на місці події чергує карета швидкої допомоги.

Правоохоронці та журналісти вмовляли чоловіка, який представився Тимором Кириловим, спуститися з сітки й перейти у приміщення.

Також чоловік вимагав зустрічі з консулом РФ, хоча стверджував, що є громадянином Канади та України.