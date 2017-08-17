Чоловіка на 3-му поверсі "Хрещатику" звуть Тимур: він добре знає англійську і має канадський паспорт

У центрі Києва чоловік вже майже чотири години продовжує стояти на підвісній сітці на будівлі готелю “Хрещатик” та вимагати прибуття генерального консула Росії.

Як передає кореспондент УНІАН, чоловіку періодично передають воду та цигарки люди, яких він допустив до спілкування, перевіривши їх документи.

Правоохоронці весь цей час продовжують умовляти чоловіка спуститися з сітки та перейти у приміщення, щоб поспілкуватися в нормальній обстановці.

Намагаються умовити чоловіка спуститися також журналісти, яких наразі тут зібралося чимало. Вони просять чоловіка пояснити їм на камери свої вимоги.

В ході спілкування чоловік витягнув з кишені паспорт громадянина Канади та демонстрував його людям, які з ним розмовляють з балкона.

Періодично він голосно говорить, і чути, що він добре говорить англійською мовою, однак з журналістами він перемовляється російською.

Співробітники правоохоронних органів звертались до нього на ім’я Тимур.

Вони запевняли, що не мають підстав для його затримання, й він може спокійно спуститися і поспілкуватися з журналістами та очікувати на прибуття посла Росії чи інших осіб, з якими забажає спілкуватися. Однак чоловік голосно вигукував: “Тут усе куплено, я не вірю”.

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Як повідомляв УНІАН, чоловік віком близько 40 років у цивільному одязі погрожує стрибнути з третього поверху готелю «Хрещатик». Він перебуває на сітці, натягнутій на рівні третього поверху будівлі над вивіскою «Альфа Банку».

Поліція оточила територію перед входом до готелю. Також на місці події чергує карета швидкої допомоги.

Свідки інциденту - працівники закладів, розташованих поряд з готелем, повідомляли, що чоловік вимагає зустрічі з генконсулом РФ та є росіянином.

Разом з тим у поліції не підтвердили інформацію про те, що чоловік вимагає зустрічі з генконсулом Росії.