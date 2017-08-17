У поліції не підтверджують, що чоловік у готелі "Хрещатик" вимагає зустрічі з генконсулом РФ

У Києві чоловік вже понад 2 години перебуває на захисній ситці на рівні третього поверху готелю «Хрещатик», погрожуючи вистрибнути. Як повідомили УНІАН у прес-службі патрульної поліції, наразі мотиви чоловіка невідомі.

Читайте такожУ центрі Києва чоловік погрожує стрибнути з третього поверху готелю "Хрещатик": вимагає генконсула РФ (фото)«Поступив виклик про те, що людина вийшла на козирок готелю, намагаючись скоїти самогубство, чи виконати якісь свої цілі. Мету його наразі я не можу з’ясувати. Це буде з’ясовано окремо після завершення інциденту», - повідомив УНІАН представник поліції.

Крім того, у поліції не підтвердили інформацію про те, що чоловік вимагає зустрітись із генконсулом Росії.

Як повідомляв УНІАН, невідомий чоловік віком близько 40 років у цивільному одязі, який погрожує стрибнути з третього поверху готелю «Хрещатик», перебуває на сітці, натягнутій на рівні третього поверху будівлі над вивіскою «Альфа Банку».

Поліція оточила територію перед входом до готелю і здійснює спроби спілкуватися з чоловіком, який періодично курить сигарети. Невідомий розмовляє з охоронцем, який перебуває на балконі, погоджується подивитись якісь документи.

Свідки інциденту - працівники закладів, розташованих поряд з готелем, розповідають, що чоловік вимагає генконсула РФ та є росіянином. Вони також говорять, що на сітку той потрапив саме через балкон готелю.

На місці події чергує карета швидкої допомоги.