В Одеській області рейдери захопили і вивезли урожай зерна на 1 мільйон гривень

В Одеській області рейдери захопили і вивезли урожай зерна на 1 млн грн.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Одеської обласної державної адміністрації, 16 серпня спеціальна комісія ОДА провела виїзну нараду в Ширяївському районі, де невідомі люди за 12 комбайнами обробили 926 га землі, після чого вивезли урожай зерна загальною вартістю 1 млн грн у невідомому напрямку.

«При цьому керівництво ТОВ «Укр Зерно Трейд», яке стало жертвою банди рейдерів, запевняє, що безперешкодні дії правопорушників забезпечувалися співробітниками місцевої поліції», - розповіли в ОДА.

За словами агронома «Укр Зерно Трейд» Сергія Климчука, вивезено дуже рідкісний сорт пшениці - Мулан, аналогів якому в Одеській області немає. Зазначене товариство засіяло цей сорт, витративши великі кошти на підготовку землі і удобрення грунту. Як зазначив Климчук, згідно із законодавством, компанія володіє майновим правом на обробку цієї землі.

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«Але 14 серпня, коли урожай дозрів, і ми виїхали його збирати, дорогу нам перегородили близько 10 екіпажів поліції Ширяївського району. Вимагали від нас документи і всіляко перешкоджали потрапити на наше поле. У цей час наш урожай збирали невідомі люди, які представилися нам пайовиками», - розповів агроном.

При цьому, за його словами, ці люди не могли назвати сорт пшениці, вирощуваної на полях, і пред'явити будь-які документи, що підтверджують право на обробку цієї землі.

За словами заступника начальника головного управління юстиції в Одеській області Юрія Чердинцева, спеціальна комісія протидії рейдерству клопотатиме про відкриття відповідних кримінальних справ за даним інцидентом і приділяти надалі більше уваги ситуації в Ширяєвському районі.

«Наприкінці тижня в повному складі комісії ми підсумуємо всю отриману інформацію і визначимо наші подальші дії», - підкреслив Чердинцев.

Провідний консультант начальника Головного управління Національної поліції в Одеській області Руслан Форостяк передбачає, що організаторами рейдерського захоплення були місцеві олігархічні групи, які, використовуючи різні адміністративні важелі, створюють в районі свого роду «маленьке феодальну державу».