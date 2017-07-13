У Миколаєві п'яний "гонщик" на шаленій швидкості збив чоловіка на пішохідному переході

П'яного водія, який на шаленій швидкості на пішохідному переході на смерть збив людину, затримали правоохоронці Миколаєва. Про це йдеться в сюжеті ТСН.

Поліція оприлюднила відео, як сталася аварія. Його знайшли в телефоні друзів водія, які знімали всю нічну гулянку. Компанія з чотирьох чоловіків і дівчат за кілька годин до аварії п'ють алкоголь прямо на капоті машини. Потім вони всі разом влаштовують гонки по місту на швидкості в 160 км на годину.

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Та на пішохідному переході на смерть збивають чоловіка. Автомобіль розбився вщент, але зупинився лише через 125 метрів від місця ДТП. Водій і пасажир кинулися навтьоки. Водія зупинили очевидці. Вони передали його поліції. Затриманому обирають запобіжний захід.

Нагадаємо, раніше екс-голова Умані зробила кілька ДТП збила на смерть перехожу.