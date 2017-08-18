Масштабну пожежу на підприємстві вторсировини у Дніпрі локалізовано, до гасіння залучався літак (відео)

У Дніпрі сьогодні близько 15.00 на підприємстві, що займається переробкою вторсировини, на відкритій території виникло загоряння макулатури і пластика на площі близько 2 тис. кв. м.

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Як йдеться у повідомленні обласного управління Державної служби України з надзвичайних ситуацій, підприємство розташоване за адресою проспект Б. Хмельницького, 222.

«Під час пожежі вогонь перекинувся на розташовану поряд двоповерхову складську будівлю (розміром 50х10) і металевий ангар (розмір 15х30) з гумою і кисневими балонами», - повідомили у ДСНС.

До гасіння пожежі залучено 5 одиниць техніки та 30 чоловік особового складу. Літаком АН-32П ДСНС на місце пожежі було зроблено 2 скидання (16 тонн води).

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О 18:23 пожежу локалізовано на площі 2,5 тис. м². Гасіння пожежі триває. За інформацією рятувальників, жертв і постраждалих немає.