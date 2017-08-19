На Тернопільщині від нещасних випадків загинуло двоє дітей
Причиною смерті одного з хлопчиків став укус бджоли.
На Тернопільщині внаслідок нещасних випадків загинуло двоє неповнолітніх.
Як повідомили УНІАН в секторі комунікацій головного управління Національної поліції України в Тернопільській області, нещастя сталися учора 18 серпня у Чортківському та Шумському районах.
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На 3-річного малюка із Чортківщини впала антресоль від меблевої стінки. На момент нещастя дитина перебувала вдома із на кілька років старшими братом та сестрою, матері не було. Хлопчик грався і виліз на верхню полицю серванта. Не втримавши рівноваги, впав, а зверху на нього впала дерев’яна антресоль.
Від отриманої травми хлопчик помер.
А на Шумщині 7-річним хлопець помер внаслідок укусу бджоли.
Прибігши додому, він встиг повідомити бабусі про інцидент, при цьому у нього різко набрякли руки та обличчя і хлопець помер.
Попередня причина смерті – гостра алергічна реакція на укус бджоли.
Інформацію про обидва нещастя правоохоронці внесли в Єдиний реєстр досудових розслідувань. Тіла дітей направлені на судово-медичну експертизу.