У Києві поліція знайшла автомобіль з мертвою жінкою
15:51, 19 серпня 2017Інциденти
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Страшна знахідка чекала поліцейських у Шевченківському районі Києва в автомобілі на вулиці Дегтярівській.
Зараз поліція встановлює обставини і свідків події \ УНІАН
У Шевченківському районі Києва в автомобілі на вулиці Дегтярівській виявили мертву жінку. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.
Особа померлої встановлена - це киянка, 1985 року народження.
Читайте такожНа Дніпропетровщині чоловік півроку ховав тіло співмешканки у шафіНа місці виявлення автомобіля працює слідчо-оперативна група, що здійснює огляд, встановлює можливих свідків та очевидців.
Поліцейські оглядають прилеглу територію для встановлення камер відеонагляду.
Матеріали про подію належним чином зареєстровані.
Причину смерті жінки встановить судово-медична експертиза.
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