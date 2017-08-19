У Києві поліція знайшла автомобіль з мертвою жінкою

У Шевченківському районі Києва в автомобілі на вулиці Дегтярівській виявили мертву жінку. Про це повідомляє Відділ комунікації поліції Києва.

Особа померлої встановлена - це киянка, 1985 року народження.

Читайте такожНа Дніпропетровщині чоловік півроку ховав тіло співмешканки у шафіНа місці виявлення автомобіля працює слідчо-оперативна група, що здійснює огляд, встановлює можливих свідків та очевидців.

Поліцейські оглядають прилеглу територію для встановлення камер відеонагляду.

Матеріали про подію належним чином зареєстровані.

Причину смерті жінки встановить судово-медична експертиза.