В Одесі знайшли вбитою 17-річну студентку юридичної академії

В Одесі сьогодні знайшли вбитою 17-річну студентку національного університету «Одеська юридична академія».

Про це УНІАН повідомив представник Головного управління Національної поліції в Одеській області.

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За його словами, Тетяну Маснюк, яка 16 травня вийшла з гуртожитку Одеського екологічного коледжу і зникла, знайшли мертвою.

«Місце вбивства вказав сам підозрюваний у цьому злочині, який вже затриманий поліцією», - сказав співробітник поліції.

Як повідомили УНІАН в юридичній академії, 17-річну студентку в останній раз бачили вночі 18 травня в районі вулиці Олександра Невського, і досі її місцезнаходження було невідоме.

«Дівчина була одягнена в сіру кофту, чорні штани, чорні туфлі на підборах. Крім того, у неї з собою були чорна сумка, студентський квиток і залікова книжка. Керівництво Одеської юридичної академії одразу ж розповсюдило офіційне повідомлення з проханням допомогти в її пошуку, пообіцявши щедро винагородити всіх, хто має інформацію про місце перебування Тетяни. Сума грошової винагороди становила 50 тисяч гривень. Однак Тетяну знайшли мертвою ... », - сказали у виші.

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Цю інформацію підтвердив на своїй сторінці у Facebook начальник Головного управління Нацполіції в Одеській області Дмитро Головін. «Наші найгірші побоювання з приводу зниклої дівчинки підтвердилися», - написав він.

Як стало відомо УНІАН від обізнаного джерела в правоохоронних органах, дівчина вийшла з гуртожитку екологічного коледжу, розташованого по вулиці Львівській, та зникла. Її безуспішно розшукували кілька днів. У вбивстві підозрюється таксист, який, за наявною інформацією, не лише позбавив студентку життя, а й підпалив її тіло.