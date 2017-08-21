Житель Чернігівщини зробив нецензурний напис на Верховній Раді і попався поліції

Охорона Верховної Ради затримала молодика за нецензурний напис на віконному склі будівлі парламенту. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк на своїй сторінці в Facebook.

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За його словами, сьогодні о 16:50 працівники полку поліції особливого призначення №1 затримали 25-річного мешканця Чернігівської області, який з провокаційних і хуліганських спонукань маркером чорного кольору зробив нецензурний напис антидержавного змісту на віконному склі будівлі Верховної Ради.

«Негідник, напередодні Дня незалежності України, з метою провокативних і хуліганських спонукань, на віконному склі ВРУ по вул. Грушевського, 5 (Печерський р-н) маркером чорного кольору зробив нецензурний надпис антидержавного змісту», - написав Шкіряк.

Він висловив жаль, що за дане правопорушення молодикові світить лише адміністративна відповідальність. «Україна понад три роки перебуває у фактичному в стані війни з РФ. Наша безпека і захист державних інтересів - це наша спільна відповідальність», - наголосив Шкіряк.