Житель Чернігівщини зробив нецензурний напис на Верховній Раді і попався поліції
Зорян Шкіряк заявив, що такий "мерзотник" заслуговує на більш серйозне покарання, ніж адміністративна відповідальність.
Охорона Верховної Ради затримала молодика за нецензурний напис на віконному склі будівлі парламенту. Про це повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк на своїй сторінці в Facebook.
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За його словами, сьогодні о 16:50 працівники полку поліції особливого призначення №1 затримали 25-річного мешканця Чернігівської області, який з провокаційних і хуліганських спонукань маркером чорного кольору зробив нецензурний напис антидержавного змісту на віконному склі будівлі Верховної Ради.
«Негідник, напередодні Дня незалежності України, з метою провокативних і хуліганських спонукань, на віконному склі ВРУ по вул. Грушевського, 5 (Печерський р-н) маркером чорного кольору зробив нецензурний надпис антидержавного змісту», - написав Шкіряк.
Він висловив жаль, що за дане правопорушення молодикові світить лише адміністративна відповідальність. «Україна понад три роки перебуває у фактичному в стані війни з РФ. Наша безпека і захист державних інтересів - це наша спільна відповідальність», - наголосив Шкіряк.