У центрі Києва застрелили людину
00:36, 24 серпня 2017Інциденти
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У центрі Києва двоє невідомих застрелили чоловіка.
У Києві застрелили чоловіка / фото dtp.kiev.ua
У середу пізно ввечері, 23 серпня, у центрі Києва двоє невідомих застрелили людину.
Про це повідомляє "Київ оперативний" на сторінці в Facebook.
Інцидент стався на вулиці Шота Руставелі 12. Двоє невідомих розстріляли чоловіка і зникли на автомобілі у невідомому напрямку. Постраждалий помер на місці.
"Швидка медична допомога приїхала досить швидко, однак врятувати чоловіка не вдалося", - сказано в повідомленні.
Як додає dtp.kiev.ua поліція розшукує темно-зелений Фольксваген Джетта з польськими номерами. За іншими даними, стріляли з автомобіля Тойота.
На місці працює слідчо-оперативна група і патрулі поліції.
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