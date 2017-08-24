У центрі Києва застрелили людину

У середу пізно ввечері, 23 серпня, у центрі Києва двоє невідомих застрелили людину.

Про це повідомляє "Київ оперативний" на сторінці в Facebook.

Інцидент стався на вулиці Шота Руставелі 12. Двоє невідомих розстріляли чоловіка і зникли на автомобілі у невідомому напрямку. Постраждалий помер на місці.

"Швидка медична допомога приїхала досить швидко, однак врятувати чоловіка не вдалося", - сказано в повідомленні.

Як додає dtp.kiev.ua поліція розшукує темно-зелений Фольксваген Джетта з польськими номерами. За іншими даними, стріляли з автомобіля Тойота.

На місці працює слідчо-оперативна група і патрулі поліції.