Вибух у Києві: очевидці повідомляють, що по машині посольства Азербайджану кинули пакет з вибухівкою

За повідомленнями очевидців, вибух біля будівлі Кабміну в Києві стався через те, що по машині посольства Азербайджану кинули пакет з вибухівкою. Про це пише активіст Віталій Грузинов на сторінці в Facebook.

"Тільки що на вул. Грушевського був "теракт": кидали взривпакет по машині азербайджанського посольства... не докинули!!! Постраждала жінка і хлопець, які йшли поруч...", - написав він.

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Як повідомляв УНІАН, у Києві на вулиці Грушевського стався вибух, дві людини отримали тілесні ушкодження. Очевидці повідомляють, що в результаті вибуху "тяжко поранена лежить на асфальті. Ще один чоловік поранений в голову".