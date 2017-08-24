Поліція розслідує вибух у Києві як замах на вбивство

Поліція розслідує вибух на День Незалежності в центрі Києва за статтею "Замах на умисне вбивство". Про це повідомляє прес-служба столичної поліції.

В даний час встановлено, що в лікарняних установ з тілесними ушкодженнями доставили трьох осіб. Всім їм надають необхідну медичну допомогу. Інформація про їх стан уточнюється.

На місці вибуху працюють правоохоронці, які ретельно оглядають територію, встановлюють свідків та очевидців, а також камери відеоспостереження, які могли зафіксувати момент вибуху.

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Слідчі почали кримінальне провадження за ст. 15 год. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство, вчинене способом, небезпечним для життя багатьох осіб) Кримінального кодексу України. Поліція встановлює осіб, причетних до злочину.

Як повідомляв УНІАН, у Києві 24 серпня на вулиці Грушевського стався вибух. Відомо про трьох постраждалих. Секретар РНБО Олександр Турчинов заявив, що вибух 24 серпня біля будівлі Кабінету міністрів міг бути заздалегідь спланованим терактом.