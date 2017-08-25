На Житомирщині вогнеборці ліквідували пожежу в приватному житловому будинку. Про це УНІАН повідомили у прес-службі ДСНС у Житомирській області.

Як зазначається у повідомленні, 24 серпня о 12:25 до Служби порятунку «101» надійшло повідомлення про пожежу в цегляному житловому будинку в селі Вишневе Черняхівського району.

Коли вогнеборці прибули до місця виклику, полум’ям було охоплено одну із житлових кімнат.

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Силами бійців ДСНС вже о 12:51 пожежу було локалізовано, а о 13:10 – ліквідовано. Рятувальникам вдалося запобігти розповсюдженню вогню по будинку. Внаслідок цієї надзвичайної події вогнем знищено речі домашнього вжитку в одній кімнаті.

Попередня причина пожежі – коротке замкнення в електромережі. Господар розповів, що в нього загорівся подовжувач. Остаточна причина пожежі наразі встановлюється правоохоронцями.

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