Поліція кваліфікувала вибух біля нового пам'ятника героям АТО як хуліганство

Поліція розпочала кримінальне провадження за фактом вибуху біля пам’ятника Героям АТО в Києві, який стався вчора вночі. Про це повідомили у прес-службі столичної поліції.

«Слiдчим вiддiлом Cвятошинського управлiння полiцiї вiдомостi про подiю внесенi до Єдиного реєстру досудових розслідувань за ч. 4 ст. 296 (хулiганство) Кримінального кодексу України», - сказано в повідомлені.

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Відзначається, що внаслідок вибуху ніхто не постраждав. Полiцейськi встановлюють особу, яка причетна до правопорушення, а також свiдкiв та очевидцiв подiї, переглядають записи з вiдеокамер.

Повідомляється, що до Святошинського управлiння полiцiї надійшло повідомлення про вибух біля пам’ятника воїнам АТО, на перетинi проспекту Леся Курбаса та вул. Корольова, близько 22:00.

Правоохоронцi провели огляд мiсця подiї та вилучили речовi докази, якi направленi на експертизу для встановлення предмету, що призвiв до вибуху.

Окрім того, поінформували у поліції, вчора вранці невiдомі облили пам'ятник бiлою фарбою. Слiдчо-оперативна група вилучила нашарування фарби та зiбрала речовi докази, якi направленi на експертизу, опитала свiдкiв та очевидцiв.

«За цим фактом вiдкрито кримiнальне провадження за ч. 1 ст. 296 (хулiганство) Кримiнального кодексу України. Триває слідство, поліція розшукує осіб, причетних до правопорушень», - повідомили в прес-службі поліції.

Як повідомляв УНІАН, пам'ятник воїнам АТО на перетині проспекту Леся Курбаса та вулиці Академіка Корольова в Києві в четвер вранці облили фарбою, а ввечері намагалися підірвати.