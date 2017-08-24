Від вибуху в центрі Києва постраждали родичі Героя України Чібінєєва - ЗМІ

Постраждалі від вибуху на вул. Грушевського в центрі Києва - це родичі Героя України десантника-снайпера Валерія Чібінєєва - його дружина, теща і друг сім'ї. Про це повідомляє кореспондент телеканалу "112 Україна".

Постраждалі у відділі политравм Київської клінічної лікарні № 17.

"Ми госпіталізували з трьох постраждалих - двох. Чоловіка і жінку", - заявила черговий лікар.

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Стан постраждалих стабільний. Лікарі на прохання потерпілих не говорять про характер тяжкості травм і перевели їх з реанімації в звичайну палату.

За словами кореспондента, лікар не на камеру додала, що теща Чібінєєва отримала осколкові поранення.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні близько 14.00 у Києві, на вулиці Грушевського, стався вибух, внаслідок якого троє осіб отримали тілесні ушкодження.

Речниця СБУ Олена Гітлянська заявляла, що наразі основною версією вибуху на Грушевського є хуліганство. Поліція відкрила провадження за статтею "Замах на вбивство".

Своєю чергою секретар РНБО Олександр Турчинов не виключив, що вибух на вулиці Грушевського в Києві міг бути спланованим терактом.