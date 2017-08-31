У Житомирській області фура збила двох велосипедистів, один із них загинув

15:05, 31 серпня 2017
Інциденти
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Близько 4 години ранку на дорозі поблизу села Жеребилівки водій вантажного автомобіля «Ман» здійснив наїзд на двох велосипедистів, які їхали узбіччям йому назустріч.

Фура збила двох велосипедистів / фото PMG.ua

У Житомирській області  сьогодні вранці фура збила двох велосипедистів, один з яких загинув. Про це кореспонденту УНІАН повідомили у відділі комунікації поліції Житомирської області.

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Як зазначається у повідомленні, дорожньо-транспортна пригода сталася на світанку 31 серпня на 253 км автодороги  "Київ – Чоп" у Новоград-Волинському районі.

Попередньо встановлено, що близько 4 години ранку на автодорозі поблизу села Жеребилівки водій вантажного автомобіля «Ман», 26-річний житель Кіровоградської області, рухаючись у напрямку Києва, здійснив наїзд на двох велосипедистів, які їхали узбіччям йому назустріч.

Унаслідок аварії один з велосипедистів, 18-річний житель села Великої Деражні Новоград-Волинського району, загинув на місці пригоди. Інший – 22-річний односельчанин загиблого - з різними  травмами був доставлений до лікарні.

Усі обставини та причини, що призвели до аварії та смерті людини, наразі   встановлюються у рамках досудового розслідування. Його розпочато за ч.2 ст.286 (Порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами) Кримінального кодексу України.

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Теги: #ДТП з велосипедистами#фура збила велосипедистів