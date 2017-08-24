Поліція затримала чоловіка, причетного до вбивства іноземця в Києві (фото, відео)

Поліція затримала чоловіка, причетного до вбивства іноземця в Києві. Зараз він спілкується зі слідчими, повідомляє прес-служба столичної поліції.

Як розповіли в поліції, повідомлення про стрілянину в Печерському районі правоохоронці отримали близько опівночі.

«На місці слідчо-оперативна група виявила труп чоловіка з численними вогнепальними пораненнями. Було відпрацьовано місце події, були встановлені свідки і відео з камер спостереження, що дозволило встановити автомобіль, на якому зникли злочинці, і ввести по місту план «перехоплення», - розповів начальник Головного управління Національної поліції у місті Києві Андрій Крищенко.

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І вже через кілька годин був знайдений автомобіль, в якому затримали чоловіка.

«При огляді автомобіля виявили плями крові, гільзи та пошкодження від куль. В даний час чоловік затриманий, з ним працюють слідчі. Його затримали за статтею 208 Кримінального процесуального кодексу України. Слідчі дії тривають, збираються докази, встановлюються всі обставини події, встановлюються можливі свідки і мотиви вбивства, а також інші особи, які мали відношення до цієї події», - зазначив Андрій Крищенко.

Слідчі відкрили дві кримінальні виробництва: за фактом умисного вбивства - ст. 115 та за фактом заволодіння транспортним засобом (зловмисник втік на автомобілі потерпілого) - ст. 289 Кримінального кодексу України. Чоловікові загрожує до п'ятнадцяти років позбавлення волі.

Як повідомляв УНІАН, у ніч на 24 серпня невідомі в центрі Києва на вулиці Шота Руставелі, 10, відкрили вогонь по чоловіку, який в результаті помер. Загиблий виявився громадянином Ізраїлю.