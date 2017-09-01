ДТП на Львівщині: один із постраждалих журналістів у важкому стані

Троє постраждалих під час ДТП на Львівщині журналістів перебувають у Львівській лікарні швидкої допомоги, стан одного з них важкий.

Про це повідомили кореспонденту УНІАН в департаменті охорони здоров‘я Львівської ОДА.

Як повідомив УНІАН головний лікар Старосамбірської районної лікарні Юрій Войтів, вчора, 31 серпня, до Старосамбірської лікарні з місця ДТП доставили загиблого водія автомобіля і трьох пасажирів легковика з травмами різного ступеню важкості.

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«Реаніматологи і хірурги лікарні надали необхідну допомогу постраждалим. Одному з потерпілих, який поступив у важкому стані з політравмою, надавали допомогу в реанімаційному відділенні, двом іншим чоловікам – в хірургічному. Після оцінки стану пацієнтів, їх реанімобілем вчора було доставлено у Львівську лікарню швидкої допомоги», - розповів Войтів.

На даний час всі троє постраждалих журналістів перебувають в лікарні Львова, один з них у важкому стані.

Як розповіла кореспонденту УНІАН головний лікар Львівської лікарні швидкої допомоги Оксана Воробель, один з пацієнтів знаходиться у важкому стані в реанімації. Двоє інших перебувають у нейрохірургічному та хірургічному відділеннях, загрози їх життю немає.

Як повідомила на своїй сторінці у Facebook редактор телеканалу НТА Наталія Струк, стан 20-річного журналіста НТА Олега Галіва «стабільно важкий».

«Олег пережив ніч, критичний період - наступні 7 днів. Стан стабільно важкий. Черепно-мозкова травма з пошкодженнями щелеп і перелом гомілки», - написала Струк.

Вона повідомила, що журналісти потрапили в ДТП, повертаючись з міста Турки, де знімали засідання ради, під час якої учасники АТО відстоювали своє право на земельні ділянки.

«В оператора телеканалу Івана Мазуренка - легкі забої. Він сидів збоку, біля водія, пристебнутий. Олег Галів був позаду водія теж з паском безпеки. В нього відкрита черепно-мозкова травма і перелом ноги. Також з ними в авто був Михайло Галущак - його стан стабільний, середньої важкості. В цій страшній аварії загинув наш водій Володя Тибінка, в якого залишилося двоє маленьких дітей, старша донечка сьогодні мала йти в перший клас», - написала редактор телеканалу.

Як повідомляв УНІАН, 31 серпня у селі Верхній Лужок Старосамбірського району 28-річний львів’янин, який керував автомобілем «Део-Ланос» з невідомих причин не впорався з керуванням і легковик в’їхав у залізобетонну опору моста.

У ДТП потрапив службовий автомобіль телеканалу НТА. Загинув водій телеканалу, постраждали журналіст та оператор. Також серед потерпілих у даній ДТП – працівник інформаційної агенції «Вголос».