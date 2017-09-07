У Балаклії над військовою частиною пролетів приватний літак: по ньому відкрили вогонь

У Балаклії Харківської області військові обстріляли приватний літак, який пролетів над територією військової частини.

Як повідомили УНІАН у відділі комунікації ГУ Нацполіції України в Харківській області, 5 вересня до чергової частини Балаклійського відділу поліції надійшла інформація, що близько 14:15 над територією військової частини, яка розташована в місті Балаклія, пролетів невідомий об'єкт.

За відомостями поліції, військовослужбовці зробили в його бік постріли з автоматичної зброї, після чого об’єкт полетів в бік села Борщівка Балаклійського району.

Читайте такожВ Балаклії в результаті вибуху снаряда під час розмінування арсеналу травмувався військовий

Під час подальшої перевірки було встановлено, що 38-річний мешканець Кропивницького, керуючи літаком «Нарп-1», під час перельоту з Нової Водолаги до селища Вишневе Балаклійського району, порушив правила безпеки під час польотів та пролетів над територією військової частини.

Відкрито кримінальне провадження за ст. 281 (порушення правил повітряних польотів) Кримінального кодексу України.

Як повідомляв УНІАН, у березні на арсеналі в Балаклії сталася диверсія, внаслідок якої спалахнули склади з боєприпасами. Під час детонації одна мешканка Балаклії загинула. Наслідки диверсії ліквідують досі.