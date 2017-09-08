Вибух у центрі Києва: в машині спрацювала бомба - поліція

Поліція розслідує вибух автомобіля біля Бессарабського ринку в центрі Києва за статтею умисне вбивство. Як передає кореспондент УНІАН, про це директор Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко сказав журналістам на місці вибуху.

Читайте такожВибух у центрі Києва: в РНБО не відкидають теракт

Він підтвердив, що в результаті вибуху загинув чоловік, серйозні ушкодження отримала жінка, за життя якої борються медики, а також ще в машині була дитина, яка за словами речника вижила і "життю якої, нічого, на щастя не загрожує".

"Порушено кримінальне провадження за статтею 115 частина 2 - умисне вбивство, ", - сказав Шевченко.

"За попередніми ознаками спрацював вибуховий пристрій, закладений в автомобіль", - заявив Шевченко.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 вересня, у Києві біля Бессарабського ринку (вул. Велика Васильківська) стався вибух легкового автомобіля.

Внаслідок вибуху загинув чеченський доброволець, який воював в зоні АТО за Україну. Жінці, яка була в салоні, відірвало ногу.