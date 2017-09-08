Вибух автомобіля на Бессарабці у Києві може бути кваліфіковано як теракт - поліція

Вибух автомобіля на Бессарабці у Києві може може бути перекваліфіковано у теракт. Про це УНІАН повідомили у Департаменті комунікації Національної поліції України.

"За фактом вибуху автомобіля Toyota Camry у центрі Києва, внаслідок якого загинула людина та ще двоє громадян отримали поранення, правоохоронці проводять усі необхідні першочергові заходи. На цей час на місці працюють слідчі, криміналісти та вибухотехніки", - йдеться в повідомленні.

Читайте такожЛюдей з понівеченої машини рятували перехожі: момент вибуху на Бессарабці зняли на відео

Правоохоронці також повідомили, що вилучені зібрані матеріали направлять на експертизу, за результатами якої буде ухвалене остаточне рішення щодо кваліфікації події.

"Після оцінки всіх наявних доказів і в разі встановлення додаткових обставин, буде направлено звернення до органів прокуратури щодо перекваліфікації кримінального провадження, відкритого за ч. 2 статті 115 Кримінального кодексу України, – на статтю 258 Кримінального кодексу України (терористичний акт)", - повідомили у поліції.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 8 вересня, у Києві біля Бессарабського ринку (вул. Велика Васильківська) стався вибух легкового автомобіля.

Внаслідок вибуху загинула одна людина.

«Наразі підтверджено загибель однієї людини. Жінка поранена. З дитиною все гаразд, наскільки мені повідомили», - повідомив радник міністра внутрішніх справ Зорян Шкіряк.

У поліції Києва повідомили, що жінці, яка постраждала внаслідок вибуху, відірвало ногу. Поліція розслідує інцидент за статтею "умисне вбивство".

У свою чергу, директор Департаменту комунікації Міністерства внутрішніх справ Артем Шевченко повідомив, що загиблий в результаті вибуху Тімур Махаурі був громадянином Грузії та пов'язаний з кримінальними чеченськими колами.

Пізніше у ЗМІ з'явилась інформація, що постраждала внаслідок інциденту є всесвітньо відомою моделлю, яка була обличчям «Dior».