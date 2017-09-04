У Харкові п’яний київський патрульний скоїв ДТП, внаслідок якої загинула людина

У Харкові п’яний київський патрульний скоїв дорожньо-транспортну пригоду, внаслідок якої загинула одна людина, ще одна отримала важкі травми.

Читайте такожСтало відомо про стан постраждалого у ДТП із сином Шуфрича (відео)Як повідомили УНІАН у прес-службі прокуратури Харківської області з посиланням на начальника управління прокуратури області Анатолія Буліча, сьогодні, 4 вересня, близько 8:00 у Харкові на вулиці Дерев'янка сталася дорожньо-транспортна пригода.

За його відомостями, 23-річний водій автомобілю BMW-323, не впоравшись з керуванням, врізався в електроопору, внаслідок чого загинула пасажирка авто. Ще один пасажир - у лікарні. Він у знаходиться у важкому стані.

Водій автомобілю значних ушкоджень не отримав. Наразі з ним проводяться слідчі дії. На місці події у водія виявлено службове посвідчення поліцейського УПП в м. Києві ДПП МВС України. За попередніми даними, під час скоєння ДТП водій перебував у стані алкогольного сп'яніння. Наразі встановлюються всі обставини пригоди. Тривають першочергові слідчі дії.

Прокуратура розпочала розслідування за фактом порушення правил безпеки дорожнього руху, що спричинили смерть за ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу. Максимальна санкція статті передбачає 8 років позбавлення волі.