У Маріуполі стався вибух у багатоповерхівці, загинув чоловік

У Маріуполі Донецької області стався вибух у квартирі на 8 поверсі у багатоповерхівці, є загиблий. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції в Донецькій області.

"В результаті вибуху, що прогримів у квартирі на 8 поверсі багатоповерхівки в Лівобережному районі, загинула людина. На місці працює слідчо-оперативна група, кінологи і вибухотехніки", - йдеться в повідомленні.

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Як разказали в прес-службі, в однокімнатній квартирі виявлено тіло її господаря 1970 року народження з травмами голови і кінцівок. В результаті вибуху вибито вікна. Інформації про інших постраждалих поки не надходило.

У даний момент місце події обстежують поліція і фахівці ДСНС. Причини вибуху та обставини загибелі людини встановлюються.

Як повідомляв УНІАН, раніше в Дніпропетровській області вибухнув боєприпас. Четверо дітей отримали поранення.