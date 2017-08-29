У Дніпропетровській області вибухнув боєприпас: поранені 4 дітей (фото)

У м. Підгородньому Дніпропетровської області сьогодні, 29 серпня, четверо дітей віком від 7 до 10 років отримали осколкові поранення внаслідок вибуху невідомого боєприпасу.

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Як повідомили УНІАН у відділі комунікацій ГУ Національної поліції в області, за попередньою інформацією, діти гралися на подвір’ї і близько 12-ї години дня стався вибух.

Всіх дітей госпіталізовано до лікарні, двох з них – у тяжкому стані. Одна дитина — з осколковим пораненням живота, інша – з ампутацією кінцівки.

Наразі поліція встановлює обставини вибуху та походження боєприпасу. На місці працюють слідчі та вибухотехніки.