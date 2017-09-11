На Кіровоградщині загинули двоє десантників ЗСУ

На території Кіровоградської області загинули два військових-контрактника.

Про це повідомляє прес-служба командування Високомобільних десантних військ ЗСУ.

«Вчора, 10 вересня, на Кіровоградщині трагічно загинули два військовослужбовця військової служби за контрактом 25-ї окремої повітрянодесантної бригади Високомобільних десантних військ Збройних Сил України», - йдеться в повідомленні.

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На даний час тривають слідчі дії, з’ясовуються всі деталі та обставини трагічного випадку.

«Командування ВДВ та військової частини висловлює глибокі співчуття рідним та близьким загиблих військовослужбовців», - наголосили в прес-службі.