У центрі Дніпра мотоцикліст, тікаючи від поліцейських, влаштував дві ДТП

У Дніпрі 9 вересня сталося 2 ДТП з мотоциклістом, який, за попередніми даними, перебував в стані алкогольного сп'яніння. Про це заявив в. о. начальника відділу зв'язків з громадськістю управління патрульної поліції м. Дніпро Павло Карманов, передає «Мост - Дніпро».

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«Перше ДТП сталося 9 вересня близько 20.00 на вул. Троїцькій. Мотоцикліст зіткнувся з автомобілем «Шевроле» і хотів виїхати з місця аварії. Патрульні почали його переслідувати. На вул. Воскресенській він зіткнувся з припаркованим на узбіччі автомобілем «Джилі», внаслідок чого впав з мотоцикла. Після падіння чоловік знову хотів втекти, але його затримали патрульні. За попередньою інформацією, він перебував у стані алкогольного сп'яніння, але від експертизи на місці відмовився», - сказав він.

Раніше повідомлялося, що в Харкові в результаті ДТП за участю "швидкої" постраждали шість чоловік.