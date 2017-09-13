У Києві збили чоловіка на Південному мосту: загиблого переїхали кілька авто (фото)

У столиці на Південному мосту невідомий автомобіль збив чоловіка, після чого по загиблому проїхали ще кілька авто. Про це повідомляють "Вартові Еспресо".

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Як розповіли водії-свідки інциденту, чоловіка збив невідомий автомобіль, водій якого втік з місця пригоди. Та вже лежаче тіло переїхали ще декілька автівок, втім, зупинився лише водій Мерседесу. Як пояснив останній, він відчув, що на щось наїхав, а коли вийшов з авто, то побачив тіло чоловіка.

Загиблому було близько 35 років. Лікарям залишилося лише констатувати факт смерті. Обставини ДТП буде з'ясовувати слідство.

Як повідомляв УНІАН, у Кривому Розі Дніпропетровської області вантажний автомобіль Renault Daf наїхав на велосипедистку. Водій зник з місця події, проте правоохоронці затримали його через деякий час.