У Сумах пенсіонерка знайшла у квартирі померлого племінника сумку з 350 боєприпасами

У Сумах пенсіонерка принесла до поліції сумку з 350 боєприпасами, які знайшла у квартирі померлого племінника. Як повідомили УНІАН у відділі комунікації поліції Сумської області, 12 вересня 69-річна жінка та її брат принесли боєприпаси до Сумського відділу поліції.

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Як з’ясувалося, жінка прийшла навести лад у квартирі свого племінника, який помер наприкінці серпня, і, прибираючи в оселі, натрапила на небезпечну знахідку.

«За розповіддю сумчанки стало відомо, що її 48-річний племінник проходив військову службу в зоні проведення антитерористичної операції, і, ймовірніше за все, боєприпаси привіз додому саме звідти. Під час огляду вмісту сумки працівники поліції вилучили з неї 248 автоматних набоїв калібру 5,45 мм, 84 патрони калібру 7,62 мм та 14 патронів калібру 14,5 мм, порох, два снаряди до автоматичних гранат, запал до гранати та гранату до підствольного гранатомету ВОГ-25», – йдеться у повідомленні.

За інформацією начальника Сумського відділу поліції Павла Карабути, пенсіонерка, яка добровільно передала боєприпаси в поліцію, згідно ч.3 ст. 263 (незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами) Кримінального кодексу України звільняється від кримінальної відповідальності.

Як повідомляв УНІАН, нещодавно поліція показала цілий арсенал зброї, знайдений у розбитому в ДТП на мосту Патона авто.