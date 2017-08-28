Поліція показала цілий арсенал зброї, знайдений у розбитому в ДТП на мосту Патона авто (фото)

В одного з учасників ДТП на мосту Патона у столиці виявили справжній арсенал зброї. Про це повідомила патрульна поліція України на своїй сторінці у Facebook.

Так, було знайдено 8 предметів, схожих на пістолети й гвинтівку, 7 гранат, що можуть виявитись бойовими, 2 димових шашки, 4 ножі й величезну кількість відстріляних гільз.

Читайте такожНа Київщині потяг врізався у Lexus - авто перетворилося на металобрухт (фото, відео)

Як повідомляв УНІАН, 27 серпня на мосту Патона сталася ДТП. "Москвич" їхав по зустрічній смузі й врізався у машину.

Водій "Москвича" сильно постраждав - його затиснуло в машині, тому витягали рятувальники. Він був госпіталізований у критичному стані.

У багажнику "Москвича" було знайдено зброю та боєприпаси. Гільзи розсипалися по дорозі.