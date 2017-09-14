Це вам не бабусь штовхати: у Києві "тітушки" отримали жорстку відсіч при спробі "віджати" спортклуб (фото, відео)

У Києві вночі група "тітушек" спробувала захопити спортивний клуб "Восход". Про це на своїй сторінці написав один з його учасників.

За його словами, в приміщенні вибили шибки. На місце інциденту приїхала поліція.

У Комітеті протидії незаконній забудові підтвердили у Facebook спробу "віджати" спортивний клуб.

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"Щойно була спроба віджати спортбазу "Восход", але тітушки отримали дуже жорстку відсіч. Кажуть, це ті ж тітушки, які засвітилися на багатьох скандальних забудах. Але тут замість штовхати бабусь їм довелося зіткнутися з сильним опором", - йдеться в повідомленні.

У Комітеті повідомили, що раніше на Ревуцького була спроба незаконно прибрати зупинку, схоже, тими ж хлопцями. Конструкція нібито заважала новій забудові.