У Києві на Оболоні зіткнулися дві вантажівки: рух повністю перекрито (фото)

На шляхопроводі над проспектом Степана Бандери сталася жахлива ДТП, в результаті якої було повністю перекрито рух. Про це повідомляє Київ Оперативний в Facebook.

На даний момент інформації про потерпілих немає.

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"Повністю перекрито рух! Після зіткнення між собою двох вантажівок на вулиці Богатирській (шляхопровід над проспектом Степана Бандери) одна з них перекинулася на бік. Чекають на поліцію. Велика пробка", - сказано в повідомленні.

Раніше в Дніпрі зіткнулися дві маршрутки.