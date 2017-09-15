Спроба "тітушок" "віджати" спортклуб у Києві: один із поранених у тяжкому стані (відео)

Поранений під час бійки під столичним спортклубом чоловік залишається у важкому стані, його ножем поранили у шию.

Ще п'ятеро постраждалих також у лікарні. Напередодні десятки людей почубилися у місці, де зазвичай тренуються діти.

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За попередньою інформацією поліції, конфлікт виник між людьми, які претендують на будівлю. Новий орендар із групою підтримки зайняв приміщення. Конфлікт між ними та людьми, які займалися там, переріс у бійку.

Як повідомляв УНІАН, у Києві вночі 14 вересня група "тітушок" спробувала захопити спортивний клуб "Восход".

"Щойно була спроба віджати спортбазу "Восход", але тітушки отримали дуже жорстку відсіч. Кажуть, це ті ж тітушки, які засвітилися на багатьох скандальних забудах. Але тут замість штовхати бабусь їм довелося зіткнутися з сильним опором", - йдеться у повідомленні Комітету протидії незаконній забудові.