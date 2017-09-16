Пожежа в дитячому таборі в Одесі: активісти заявили про низку порушень при реконструкції комплексу

В Одесі громадські активісти заявляють про низку порушень при реконструкції комплексу «Вікторія», в якому під час пожежі загинули діти. Як передає кореспондент УНІАН, про це журналістів поінформував відомий у місті активіст Владислав Балинський, який входить до громадської комісії «Група 2 травня», що проводила, в тому числі, пожежно-технічну експертизу причин пожежі в Будинку профспілок 2 травня 2014 року. За словами Балинського, група одеситів провела громадську інспекцію комплексу «Вікторія» й дійшла висновку, що матеріал із певними показниками горючості, який було використано в цьому випадку (сосновий, ялиновий кругляк), не допустимий до використання в дитячих спальних приміщеннях.

«Необхідна експертиза матеріалу деревини на предмет глибокого просочення вогнезахисним засобом (методом адгезії під тиском), оскільки при візуальному огляді мною було виявлено лише сліди поверхневого нанесення засобу. Внутрішні наличники та інші елементи конструкції позбавлені ознак нанесення вогнезахисних засобів взагалі», - підкреслив громадський активіст.

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Крім того, за його словами, прямо на дерев'яну поверхню змонтовано електрообладнання - більше 10 бойлерів і 48 головних світильників на кожен корпус, що неприпустимо.

Балинський також ставить під сумнів якість світильників, акцентувавши на відсутності системи активного пожежогасіння тощо.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на території дитячого оздоровчого комплексу «Вікторія» в Одесі почалася пізно ввечері 15 вересня. Корпус, в якому сталася пожежа, вигорів вщент. Під час пожежі загинули двоє дітей, ще двоє - госпіталізовані. Пізніше в поліції повідомили, що виявлено фрагмент тіла дівчинки, яку вважали зниклою. За словами очевидців, деякі діти під час пожежі вистрибували з вікон будівлі. Поліція відкрила кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України. Правоохоронці затримали директора комплексу «Вікторія» Петроса Саркісяна і його заступника.

Згідно з розпорядженням голови Одеської ОДА Максима Степанова, в області у зв'язку із загибеллю дітей 16-17 вересня оголошено жалобу.