Пожежа в дитячому таборі в Одесі: Зубко скликає оперативний штаб ДСНС

Віце-прем’єр-міністр – міністр регіонального розвитку, будівництва та ЖКГ України Геннадій Зубко в понеділок, 18 вересня, в Одесі проведе засідання оперативного штабу Державної служби з надзвичайних ситуацій щодо пожежі в муніципальному дитячому таборі «Вікторія». Як повідомили у прес-службі Мінрегіону, 18 вересня Зубко перебуватиме з робочою поїздкою в Одесі.

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«О 15:00 під головуванням віце-прем’єр-міністра відбудеться засідання оперативного штабу ДСНС щодо пожежі в муніципальному дитячому таборі "Вікторія". Штаб проводиться за результатами засідання двох місцевих штабів (які вже відбулись) та за результатами здійснення експертизи щодо пожежі», - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на території дитячого оздоровчого комплексу «Вікторія» в Одесі почалася пізно ввечері 15 вересня. Корпус, в якому сталася пожежа, вигорів вщент. Під час пожежі загинули двоє дітей, ще двоє - госпіталізовані. Пізніше в поліції повідомили, що виявлено фрагмент тіла дівчинки, яку вважали зниклою. За словами очевидців, деякі діти під час пожежі вистрибували з вікон будівлі. Поліція відкрила кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці затримали директора «Вікторії» Петроса Саркісяна і виховательку Наталю Янчик, яка за функціональними обов'язками мала відповідати за пожежну безпеку.

16 вересня під будівлею міської ради Одеси відбулася акція, учасники якої вимагали від мера Геннадія Труханова пояснень у зв'язку з пожежею в дитячому комплексі. Активісти намагалися потрапити в будівлю міськради, в результаті чого сталися зіткнення з правоохоронцями. За фактом сутичок біля мерії поліція почала розслідування.

Згідно з розпорядженням голови Одеської ОДА Максима Степанова, в області у зв'язку з загибеллю дітей 16-17 вересня оголошено траур.