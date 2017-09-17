На Львівщині водій автобуса зіткнувся зі "швидкою", постраждало двоє осіб

12:22, 17 вересня 2017
Інциденти
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Обидва транспортних засоби зазнали значних ушкоджень. Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

фото dpchas.com.ua

У місті Пустомити на Львівської області під час дорожньо-транспортної пригоди за участі автобуса та автомобіля швидкої допомоги постраждали водій та фельдшер медичної бригади.

Як повідомили УНІАН у Головному управлінні Нацполіції області, аварія сталася у райцентрі 16 вересня о 13.00 на вул. Шевченка. 44-річний водій автобуса автодорожньої служби не впорався з керування та скоїв зіткнення із спеціалізованим автомобілем медичної допомоги, який повертався з виклику до Пустомитівської райлікарні.

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Внаслідок зіткнення отримали травми різного ступеню важкості 51-річний водій та 30-річна жінка-фельдшер бригади швидкої допомоги.

За інформацією медиків, у водія автобуса, після освідчення, було встановлено стан алкогольного сп’яніння 2,0 проміле. Під час ДТП він не постраждав.

Обидва транспортних засоби зазнали значних ушкоджень.

Вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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Теги: #ДТП на Львівщині#автобус зіткнувся зі швидкою#поліція Львівщини