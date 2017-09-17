"Щось хлюпає, але тиску недостатньо": оприлюднено відео з нагрудної камери вогнеборця, який гасив пожежу у таборі в Одесі

В мережі з'явилось відео з нагрудної камери одного з вогнеборців, які гасили пожежу в дитячому таборі "Вікторія" в Одесі. Відеозапис оприлюднено на каналі I am a Man Fireman в YouTube.

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На відео неодноразово чути, як пожежники скаржаться, що тиск у гідрантах недостатній.

"Щось хлюпає, але тиску недостатньо", - каже один з вогнеборців.

Увага! На відео присутня ненормативна лексика.

Як повідомляв УНІАН, пожежа на території дитячого оздоровчого комплексу «Вікторія» в Одесі почалася пізно ввечері 15 вересня. Корпус, в якому сталася пожежа, вигорів вщент. Спершу стало відомо, що під час пожежі загинули двоє дітей, ще двоє - госпіталізовані. Пізніше в поліції повідомили, що виявлено фрагмент тіла ще третьої дитини - дівчинки, яку вважали зниклою. За словами очевидців, деякі діти під час пожежі вистрибували з вікон будівлі. Поліція відкрила кримінальне провадження за попередньою правовою кваліфікацією ч.2 ст.270 (порушення встановлених законодавством вимог пожежної безпеки) Кримінального кодексу України.

Правоохоронці затримали директора «Вікторії» Петроса Саркісяна і виховательку Наталю Янчик, яка за функціональними обов'язками мала відповідати за пожежну безпеку. Їм повідомлено про підозру.

16 вересня під будівлею міської ради Одеси відбулася акція, учасники якої вимагали від мера Геннадія Труханова пояснень у зв'язку з пожежею в дитячому комплексі. Активісти намагалися потрапити в будівлю міськради, в результаті чого сталися зіткнення з правоохоронцями. За фактом сутичок біля мерії поліція почала розслідування.

Згідно з розпорядженням голови Одеської ОДА Степанова, в області у зв'язку з загибеллю дітей 16-17 вересня оголошено траур.