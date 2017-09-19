Одному із звільнених фігурантів "справи 2 травня" пробили голову - ЗМІ

Один із фігурантів «справи 2 травня», виправданих і звільнених сьогодні міським судом Чорноморська, зазнав нападу невідомих.

Сталося це в Овідіополі, повідомили «Думській» в поліції.

"Чоловікові пробили голову. Він госпіталізований", - написало видання.

Як повідомляв УНІАН, 18 вересня суд міста Чорноморськ Одеської області визнав невинуватими підозрюваних у справі про масові заворушення 2 травня 2014 року в Одесі. У прокуратурі Одеської області заявили, що готують апеляційну скаргу на виправдувальний вирок фігурантам «справи 2 травня».

Пізніше біля будівлі суду сталися сутички між правоохоронцями та активістами, які протестували проти звільнення фігурантів справи 2 травня 2014 року.

Довідка УНІАН. 2 травня 2014 року в Одесі в результаті масових заворушень за участю проросійських і проукраїнських активістів загинуло 48 осіб, постраждали близько 300. Почалися сутички в центрі міста, де було застрелено кількох осіб. Потім проукраїнські активісти прийшли на Куликове поле, на якому розташовувалося наметове містечко сепаратистів. Намети загорілися, почалася пожежа в Будинку профспілок, в якій також загинули люди.

На лаві підсудних перебували 19 фігурантів, 5 з яких утримувалися в СІЗО. Ще один фігурант - Владислав Ільницький у серпні втік до Російської Федерації.