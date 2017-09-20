Заворушення під мерією Одеси: протестувальники били поліцейських прапором України - журналіст (відео)

12:57, 20 вересня 2017
Інциденти
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Біля мерії постраждали 36 правоохоронців, сесію міськради перервали.

В Одесі сьогодні відбулися запеклі бійки під мерією. Про це повідомляє журналіст Максим Войтенко в Facebook.

За його словами, протестуючі били поліцейських прапором України.

У зв'язку з інцидентом у роботі сесії оголошено перерву. Також з'явилися відео з мітингу.

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Увага! На відео присутня нецензурна лексика!

Як повідомляв УНІАН, протестувальники вимагали відставки мера Одеси Геннадія Труханова, покарання всіх винних у загибелі дітей під час пожежі в таборі. Унаслідок заворушень біля мерії постраждали 36 правоохоронців.

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Теги: #сутички в Одесі#Заворушення під мерією Одеси#мітинг в Одесі