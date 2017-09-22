В центрі Маріуполя в урні знайшли бомбу (фото)

В Маріуполі сьогодні, 22 вересня, біля будівлі Донецького академічного обласного драматичного театру по вул. Театральній, 1 в одній з урн виявили вибуховий пристрій - мобільний телефон, до якого ізоляційною стрічкою було примотане мило з невідомою речовиною. Про це повідомляє прес-служба ДСНС.

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На місці події працювали слідчо-оперативна група та спеціалісти вибухо-технічних служб. Вони встановили, що даний пристрій – це "гідродинамічна пушка".

"О 8:31 вибухонебезпечний предмет було знешкоджено на місці. В результаті події ніхто не постраждав", - сказано у повідомленні.

Фахівці Служби порятунку нагадали громадянам, що при виявленні підозрілих предметів їх не можна чіпати чи намагатись розібрати. Потрібно негайно повідомити в найближче відділення міліції, у військкомат, органи місцевої виконавчої влади, райвідділ ДСНС або за телефонами «101», «102».