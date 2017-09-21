В Умані вночі поруч з місцем збору паломників-хасидів прогримів вибух: постраждав підліток з Ізраїлю (фото)

У ніч на 21 вересня в Умані стався вибух, в результаті якого постраждав підліток. Про це повідомляє прес-служба Національної поліції України.

"21 вересня, близько шостої ранку в Уманський відділ поліції надійшло повідомлення про те, що в гаражах неподалік від місця масового перебування паломників-хасидів стався вибух невідомого предмету. Особовий склад поліції був негайно піднятий по тривозі", - йдеться в повідомленні.

Поліцейські встановили, що від вибуху невідомого предмета було пошкоджено дах одного з гаражів. Також був поранений 13-річний підліток, громадянин Ізраїлю.

"Хлопчик отримав тілесні ушкодження у вигляді порізу на кисті лівої руки. Підлітку надана медична допомога на місці", - розповіли в поліції.

Наголошується, що на місце події за наказом голови Національної поліції виїхали перший заступник голови НПУ В'ячеслав Аброськін і заступник голови відомства Олександр Фацевич. Правоохоронці з'ясовують обставини вибуху і причетних до події осіб. Також вирішується питання про відкриття кримінального провадження.

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Як повідомляв УНІАН, на святкування іудейського Нового року до Умані прибуло близько 30 тисяч паломників. Протягом святкових днів правопорядок в місті забезпечують понад півтисячі поліцейських.