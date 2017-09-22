За фактом пожежі на складі боєприпасів під Маріуполем відкрито кримінальне провадження

За фактом пожежі на складі боєприпасів у Донецькій області відкрито кримінальне провадження з попередньою кваліфікацією за ст. 194 «Умисне знищення або пошкодження майна» Кримінального кодексу України.

Як повідомляє Відділ комунікації поліції Донецької області, досудове розслідування проводиться під процесуальним керівництвом військової прокуратури області.

Читайте такожВибухи на складах боєприпасів у Донецькій області припинились, евакуйовано 30 людей

Нагадується, що близько 16.20 на складах боєприпасів в районі села Малоянісоль (з боку Новоянисолю) пролунали вибухи.

Як повідомляв УНІАН, за інформацією прес-служби ДСНС, вибухам передувало горіння трави на території складу боєприпасів ЗСУ поблизу села Новоянісоль.

Станом на 18.20 вибухи припинилися. Було евакуйовано 30 осіб з найближчих житлових будинків.

На місці події працюють співробітники ДСНС. Поліцейські оточили небезпечний район та забезпечують його охорону.

Голова Донецької ОВЦА Павло Жебрівський заявив, що необхідності в евакуації місцевих жителів через пожежу на складі боєприпасів поблизу селища Новоянісоль немає.